LE LOTO DU STUDIO STUDIO 55 Toulouse
jeudi 17 septembre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LE LOTO DU STUDIO
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Un soirée unique, animée par Mélissa, Pat, Fred et toute l’équipe du Studio 55.
Oubliez le loto de votre grand-mère ! Au Loto Rigolo du Studio, on vient autant pour rire que pour gagner. Dans une ambiance déjantée, découvrez le tout nouvel agencement du Studio 55, tentez de repartir avec de vrais cadeaux, et profitez d’une soirée où humour, chansons, surprises et bonne humeur sont les véritables numéros gagnants !
TARIF 16 euros pour 2 cartons.
À gagner 1 an de spectacle, repas au resto, paniers garnis et de nombreuses surprises… 16 .
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie hello@studio-55.fr
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English :
A one-of-a-kind evening, hosted by Melissa, Pat, Fred, and the entire Studio 55 team.
L’événement LE LOTO DU STUDIO Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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