UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

LE LOTO DU STUDIO STUDIO 55 Toulouse

jeudi 17 septembre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
STUDIO 55
Adresse
55 Avenue Louis Breguet
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif

Toulouse

LE LOTO DU STUDIO

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Un soirée unique, animée par Mélissa, Pat, Fred et toute l’équipe du Studio 55.
Oubliez le loto de votre grand-mère ! Au Loto Rigolo du Studio, on vient autant pour rire que pour gagner. Dans une ambiance déjantée, découvrez le tout nouvel agencement du Studio 55, tentez de repartir avec de vrais cadeaux, et profitez d’une soirée où humour, chansons, surprises et bonne humeur sont les véritables numéros gagnants !
TARIF 16 euros pour 2 cartons.
À gagner 1 an de spectacle, repas au resto, paniers garnis et de nombreuses surprises… 16  .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie   hello@studio-55.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A one-of-a-kind evening, hosted by Melissa, Pat, Fred, and the entire Studio 55 team.

L’événement LE LOTO DU STUDIO Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)