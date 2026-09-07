Le loup dans la région : projection, conférence-débat et exposition, Forum départemental des Sciences, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Le loup dans la région : projection, conférence-débat et exposition Vendredi 30 octobre, 18h00 Forum départemental des Sciences Nord

Gratuit, sur inscription – jauge limitée à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T18:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T18:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:00:00+01:00

Le vendredi 30 octobre, la section Le Milouin du Groupe ornithologique et naturaliste (GON) vous propose une soirée consacrée au loup au Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq.

De retour dans notre région, le loup suscite de nombreuses interrogations et parfois des idées reçues. Cette soirée propose de mieux comprendre cette espèce et les enjeux liés à son retour, à travers les connaissances naturalistes et un échange serein.

La soirée débutera à 18h30 par la projection du documentaire « Loup y es-tu ? », d’une durée de 56 minutes. Elle sera suivie d’une conférence-débat avec Vincent Gavériaux, naturaliste, conférencier et membre du GON.

L’exposition « Sur les traces du loup », réalisée par la section douaisienne du GON, sera également accessible sur place.

La soirée se terminera autour d’un pot de l’amitié, permettant de poursuivre les échanges avec les intervenants et les participants.

Accueil à partir de 18h – début de la projection à 18h30

Inscription obligatoire via HelloAsso :

https://www.helloasso.com/associations/groupe-ornithologique-et-naturaliste-agrement-regional-hauts-de-france/evenements/evenement-projection-debat-loup-ou-es-tu

Événement organisé par la section Le Milouin du GON, avec la participation du Forum des Sciences, de la Ville de Villeneuve-d’Ascq et de l’association Lys-Nature.

Forum départemental des Sciences 1 Place de l’hôtel de ville, 59650Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/groupe-ornithologique-et-naturaliste-agrement-regional-hauts-de-france/evenements/evenement-projection-debat-loup-ou-es-tu »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/groupe-ornithologique-et-naturaliste-agrement-regional-hauts-de-france/evenements/evenement-projection-debat-loup-ou-es-tu »}]

Vendredi 30 octobre au Forum des Sciences, le GON vous invite à une soirée consacrée au loup : documentaire, conférence-débat, exposition et échanges. Gratuit sur inscription.

GON