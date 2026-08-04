Le loup des archives Maison de Salins Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Le loup des archives

Maison de Salins 6 Rue Jean-Marie de Grimaldi Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Spectacle

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Contes, musiques et loup mystérieux se mêlent au vocabulaire des bibliothèques et des archives, les enfants découvrent des secrets de famille et l’univers du livre, parfois tout aussi magique que celui du Petit Chaperon rouge.

À la recherche de sa famille, Garance, petite orpheline, se glisse à minuit dans une immense bibliothèque magique. Mais elle se retrouve nez à truffe avec le loup qui tient l’accueil !

Une rencontre déjantée, humoristique et musicale…

Du rire, des chansons, des interactions avec tous les petits présents dans la salle et un texte à double niveau pour que les parents s’amusent autant que leurs enfants !

A destination du jeune public à partir de 4 ans ainsi que pour leurs parents.

Présence d’un parking et accès pour personnes à mobilité réduite.

À propos

Ancienne maison vigneronne située à Salins-les-Bains, dans le département du Jura, la Maison de Salins a vu naître le Crédit Agricole en 1885. Elle accueille tout d’abord entre ses murs le premier syndicat agricole de l’arrondissement de Poligny, qui deviendra plus tard la première caisse locale du Crédit Agricole. En 2015, le Crédit Agricole de Franche-Comté rachète le bâtiment pour en faire don, deux ans plus tard, à la fondation qui en porte le nom. La Fondation Maison de Salins est une fondation d’entreprise d’intérêt général, composée de 34 entités du groupe Crédit Agricole. Elle a pour mission la promotion des connaissances liées à l’histoire du mouvement coopératif, tous secteurs d’activité confondus. Préserver les archives la Fondation Maison de Salins numérise, étudie et exploite à des fins scientifiques et culturelles les archives historiques de toute entreprise coopérative souhaitant devenir partenaire du projet. Animer un centre de ressources documentaires la fondation contribue à la recherche sur le mouvement coopératif, en collaboration avec les universitaires et les organismes dédiés. Valoriser l’histoire du mouvement coopératif via l’organisation d’animations, d’événements et d’expositions sur des thèmes liés, à l’intérieur de la Maison mais aussi en partenariat avec des événements dédiés aux valeurs mutualistes et à l’idée coopérative. Animée d’une ambition nationale et interdisciplinaire, la Fondation Maison de Salins s’appuie sur les outils du numérique pour rendre accessible à tous –chercheurs, étudiants, partenaires, acteurs de la coopération et grand public– les ressources dont elle dispose et qu’elle enrichit au fil du temps. .

Maison de Salins 6 Rue Jean-Marie de Grimaldi Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 71 54 62 cafc.maison.de.salins@ca-franchecomte.fr

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English : Le loup des archives

L’événement Le loup des archives Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA