Le Louvre invite des élèves à réinventer les cartels de l’exposition « L’Eau primordiale – Leçons de Mésopotamie « , Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris

Le Louvre invite des élèves à réinventer les cartels de l’exposition « L’Eau primordiale – Leçons de Mésopotamie » Samedi 23 mai, 13h30 Musée du Louvre et jardin des Tuileries Paris

Tarif plein (visiteurs hors EEE) : 32 €. Tarif visiteurs EEE : 22 €. Gratuit pour les moins de 18 ans et les 18 à 25 ans ressortissants de l’EEE et autres, voir site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Cette année, quinze classes franciliennes, du CP à la seconde, et leurs enseignant.es ont travaillé avec les équipes du musée à l’élaboration du « parcours enfants » de l’exposition « L’Eau primordiale – Leçons de Mésopotamie ».

Sur de grands pupitres, les textes imaginés et illustrés par les élèves ponctuent les salles des collections d’Antiquités Orientales et vous invitent à une autre lecture de l’exposition.

Musée du Louvre et jardin des Tuileries Place du carrousel, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0140205050 https://www.louvre.fr [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.louvre.fr/billetterie/3313 »}] Le musée présente l’art de l’Occident du Moyen Âge à 1848, ainsi que les civilisations qui l’ont précédé et influencé. Ses œuvres sont réparties en huit départements : antiquités orientales, antiquités égyptiennes, antiquités grecques, étrusques et romaines, et depuis la fin de l’antiquité, arts de l’Islam, peinture, sculpture, objets d’art et arts graphiques. A ces départements, s’ajoute une section histoire du Louvre, mettant en valeur le patrimoine architecturale et historique du bâtiment et une direction en charge des jardins et des œuvres qui y sont présentées. Métro : Concorde (lignes 1, 8 & 12), Tuileries (ligne 1), Pyramides (lignes 7 & 14) et Palais-Royal-musée du Louvre (lignes 1 et 7) / RER C Musée d’Orsay (traverser la Seine par la passerelle Léopold Sédar Senghor) Bus : lignes 24, 48, 69 et 81 Vélib : 2 rue Cambon, 2 rue d’Alger, 5 rue de l’Échelle, 165 rue Saint-Honoré et Quai Anatole-France (rive gauche)

Exposition des cartels réinventés de l’exposition « L’Eau primordiale – Leçons de Mésopotamie » par des élèves franciliens

© 2019 Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Raphaël Chipault