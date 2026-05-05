Le Louvre invite des élèves à réinventer les cartels de l’exposition « L’Eau primordiale – Leçons de Mésopotamie « , Musée du Louvre, Paris

Le Louvre invite des élèves à réinventer les cartels de l’exposition « L’Eau primordiale – Leçons de Mésopotamie » Samedi 23 mai, 17h00 Musée du Louvre Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Cette année, quinze classes franciliennes, du CP à la seconde, et leurs enseignant.es ont travaillé avec les équipes du musée à l’élaboration du « parcours enfants » de l’exposition « L’Eau primordiale – Leçons de Mésopotamie ». Sur de grands pupitres, les textes imaginés et illustrés par les élèves ponctuent les salles des collections d’Antiquités Orientales et vous invitent à une autre lecture de l’exposition.

Musée du Louvre Place du carrousel, 75001 Paris, France Paris 75001 Paris Île-de-France 0140205050 https://www.louvre.fr Le musée présente l’art de l’Occident du Moyen-Age à 1848, ainsi que les civilisations qui l’ont précédé et influencé. Ses œuvres sont réparties en huit départements : antiquités orientales, antiquités égyptiennes, antiquités grecques, étrusques et romaines, et depuis la fin de l’antiquité, arts de l’Islam, peinture, sculpture, objets d’art et arts graphiques. A ces départements, s’ajoute une section histoire du Louvre, mettant en valeur le patrimoine architecturale et historique du bâtiment et une direction en charge des jardins et des œuvres qui y sont présentées.

La classe, l’œuvre !

© 2015 Musée du Louvre / Philippe Fuzeau