Informations pratiques

Béziers

LE LYCÉE DU SACRÉ CŒUR JEP 2026

23 rue Ermengaud Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’histoire du lycée Le Sacré-Cœur, héritier de deux établissements fondés au XIXᵉ siècle par les pères Gailhac et Martin.

En 1834, le père Gailhac fonde au 21 rue Ermengaud le Bon Pasteur, un refuge destiné aux prostituées. En 1851, il ouvre au n°23 le Cours Saint-Jean, une école pour jeunes filles aisées confiée aux sœurs de la congrégation du Sacré-Cœur de Marie. En 1855, le père Martin crée l’École du Sacré-Cœur, boulevard d’Angleterre, destinée aux garçons. L’actuel lycée professionnel privé Le Sacré-Cœur rassemble aujourd’hui les bâtiments de ces deux anciens établissements. .

23 rue Ermengaud Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63

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English : LE LYCÉE DU SACRÉ CŒUR JEP 2026

Discover the history of Le Sacré-Cœur High School, which traces its roots to two schools founded in the 19th century by Fathers Gailhac and Martin.

L’événement LE LYCÉE DU SACRÉ CŒUR JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34