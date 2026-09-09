Le lycée Saint-Luc et sa chapelle, Lycée Saint-Luc de Cambrai, Cambrai
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Saint-Luc de Cambrai · Cambrai
Informations pratiques
Le lycée Saint-Luc et sa chapelle Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Lycée Saint-Luc de Cambrai Nord
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Le lycée Saint-Luc et sa chapelle
Samedi à 14h30 et 16h30
→ RDV devant l’entrée de l’établissement, 31 boulevard de la Liberté, face à la Porte de Paris
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire du lycée Saint-Luc, autrefois Maison Saint-Charles, un important centre de formation religieuse pour les séminaristes et missionnaires. Vous pourrez ainsi découvrir l’actuelle chapelle du lycée !
Programmé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai
Durée 1h15 environ
Tout public
Réservation indispensable au 03 27 78 36 15
Lycée Saint-Luc de Cambrai 31 boulevard de la Liberté Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]
Le lycée Saint-Luc et sa chapelle
© Ville d’art et d’histoire
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