UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

LE MAIL COMEDY CLUB Soissons

LE MAIL COMEDY CLUB Soissons vendredi 13 novembre 2026.

Adresse
7 Rue Jean de Dormans
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
3 3 6 Tarif de base plein tarif

Soissons

LE MAIL COMEDY CLUB

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Le Mail Comedy Club présente son plateau d’humour !
Laissez-vous emporter par une soirée de rires avec la troupe
LE GRAM, le collectif d’humoristes de la région Grand
Est. LE GRAM c’est une vingtaine de talents locaux qui se
produisent sur scène pour vous offrir un spectacle vivant,
percutant et résolument original.

Chaque plateau est une nouvelle aventure, chaque sketch
une surprise ! Découvrez la richesse et la diversité de la scène
comique de notre région dans une ambiance conviviale et
décontractée. Ne manquez pas cette belle occasion de vous
détendre et de partager un moment de bonne humeur !
Le Mail Comedy Club présente son plateau d’humour !
Laissez-vous emporter par une soirée de rires avec la troupe
LE GRAM, le collectif d’humoristes de la région Grand
Est. LE GRAM c’est une vingtaine de talents locaux qui se
produisent sur scène pour vous offrir un spectacle vivant,
percutant et résolument original.

Chaque plateau est une nouvelle aventure, chaque sketch
une surprise ! Découvrez la richesse et la diversité de la scène
comique de notre région dans une ambiance conviviale et
décontractée. Ne manquez pas cette belle occasion de vous
détendre et de partager un moment de bonne humeur !   .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770  lemail@ville-soissons.fr

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English :

The Mail Comedy Club presents its comedy lineup!
Let yourself be swept away by an evening of laughter with the troupe
LE GRAM, the comedy collective from the Grand
Est region. LE GRAM is made up of about twenty local talents who
take the stage to bring you a lively,
high-energy, and thoroughly original show.

Every show is a new adventure, every sketch
a surprise! Discover the richness and diversity of our region’s
comedy scene in a friendly and
relaxed atmosphere. Don’t miss this wonderful opportunity to
unwind and share a moment of good cheer!

L’événement LE MAIL COMEDY CLUB Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois

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