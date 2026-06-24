Soissons

LE MAIL COMEDY CLUB

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 20:00:00

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2027-02-13

Le Mail Comedy Club présente son plateau d’humour !

Laissez-vous emporter par une soirée de rires.

Chaque plateau est une nouvelle aventure, chaque sketch

une surprise ! Découvrez la richesse et la diversité de la scène

comique de notre région dans une ambiance conviviale et

décontractée. Ne manquez pas cette belle occasion de vous

détendre et de partager un moment de bonne humeur !

Le Mail Comedy Club présente son plateau d’humour !

Laissez-vous emporter par une soirée de rires.

Chaque plateau est une nouvelle aventure, chaque sketch

une surprise ! Découvrez la richesse et la diversité de la scène

comique de notre région dans une ambiance conviviale et

décontractée. Ne manquez pas cette belle occasion de vous

détendre et de partager un moment de bonne humeur ! .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

The Mail Comedy Club presents its comedy lineup!

Let yourself be swept away by an evening of laughter.

Every show is a new adventure, every sketch

a surprise! Discover the richness and diversity of our region’s

comedy scene in a friendly and

relaxed atmosphere. Don’t miss this wonderful opportunity to

unwind and share a moment of good cheer!

L’événement LE MAIL COMEDY CLUB Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois