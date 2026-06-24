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LE MAIL COMEDY CLUB Soissons

LE MAIL COMEDY CLUB Soissons samedi 13 février 2027.

Adresse
7 Rue Jean de Dormans
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
samedi 13 février 2027
Fin
samedi 13 février 2027
Heure de début
20:00:00
Tarif
3 3 6

Soissons

LE MAIL COMEDY CLUB

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 20:00:00
fin : 2027-02-13

Date(s) :
2027-02-13

Le Mail Comedy Club présente son plateau d’humour !
Laissez-vous emporter par une soirée de rires.
Chaque plateau est une nouvelle aventure, chaque sketch
une surprise ! Découvrez la richesse et la diversité de la scène
comique de notre région dans une ambiance conviviale et
décontractée. Ne manquez pas cette belle occasion de vous
détendre et de partager un moment de bonne humeur !
Le Mail Comedy Club présente son plateau d’humour !
Laissez-vous emporter par une soirée de rires.
Chaque plateau est une nouvelle aventure, chaque sketch
une surprise ! Découvrez la richesse et la diversité de la scène
comique de notre région dans une ambiance conviviale et
décontractée. Ne manquez pas cette belle occasion de vous
détendre et de partager un moment de bonne humeur !   .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770  lemail@ville-soissons.fr

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English :

The Mail Comedy Club presents its comedy lineup!
Let yourself be swept away by an evening of laughter.
Every show is a new adventure, every sketch
a surprise! Discover the richness and diversity of our region’s
comedy scene in a friendly and
relaxed atmosphere. Don’t miss this wonderful opportunity to
unwind and share a moment of good cheer!

L’événement LE MAIL COMEDY CLUB Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois

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