LE MAIL COMEDY CLUB Soissons
vendredi 14 mai 2027 · Soissons
Informations pratiques
Soissons
LE MAIL COMEDY CLUB
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-14 20:00:00
fin : 2027-05-14
Date(s) :
2027-05-14
Le Mail Comedy Club présente son plateau d’humour !
Laissez-vous emporter par une soirée de rires avec la troupe
LE GRAM, le collectif d’humoristes de la région Grand
Est. Le GRAM c’est une vingtaine de talents locaux qui se
produisent sur scène pour vous offrir un spectacle vivant,
percutant et résolument original.
Chaque plateau est une nouvelle aventure, chaque sketch
une surprise ! Découvrez la richesse et la diversité de la scène
comique de notre région dans une ambiance conviviale et
décontractée. Ne manquez pas cette belle occasion de vous
détendre et de partager un moment de bonne humeur !
Le Mail Comedy Club présente son plateau d’humour !
Laissez-vous emporter par une soirée de rires avec la troupe
LE GRAM, le collectif d’humoristes de la région Grand
Est. Le GRAM c’est une vingtaine de talents locaux qui se
produisent sur scène pour vous offrir un spectacle vivant,
percutant et résolument original.
Chaque plateau est une nouvelle aventure, chaque sketch
une surprise ! Découvrez la richesse et la diversité de la scène
comique de notre région dans une ambiance conviviale et
décontractée. Ne manquez pas cette belle occasion de vous
détendre et de partager un moment de bonne humeur ! .
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mail Comedy Club presents its comedy lineup!
Let yourself be swept away by an evening of laughter with the troupe
LE GRAM, the comedy collective from the Grand
Est region. LE GRAM is made up of about twenty local talents who
take the stage to bring you a lively,
high-energy, and thoroughly original show.
Every show is a new adventure, every sketch
a surprise! Discover the richness and diversity of our region’s
comedy scene in a friendly and
relaxed atmosphere. Don’t miss this wonderful opportunity to
unwind and share a moment of good cheer!
L’événement LE MAIL COMEDY CLUB Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
À voir aussi à Soissons (Aisne)
- CHRONOS SPECTACLE DE DANSE Soissons 4 juillet 2026
- ATELIERS CREATIFS et ARTISTIQUES Soissons 7 juillet 2026
- Concert les jeudis de Saint-Jean: les Dames Belettes Soissons 9 juillet 2026
- Visite et balade en musique, souvenirs de Saint-Waast et Bibliobus Soissons 10 juillet 2026
- JEUNE SYMPHONIE DE L’AISNE Soissons 12 juillet 2026