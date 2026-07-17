Le mal de mère, Théâtre Fémina, Bordeaux
mercredi 2 juin 2027 · Théâtre Fémina · Bordeaux
Informations pratiques
Le mal de mère Mercredi 2 juin 2027, 20h30 Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-02T20:30:00+02:00 – 2027-06-02T23:00:00+02:00
Fin : 2027-06-02T20:30:00+02:00 – 2027-06-02T23:00:00+02:00
Le jour de Noël, Moïse (Max Boublil), psychanalyste fragile et appliqué, reçoit en urgence dans son cabinet une patiente pas comme les autres : Madeleine (Claire Nadeau). Réclamant de toute urgence une oreille à qui se confier, Madeleine, fantasque, envahissante et débordante de vie, n’a pourtant que faire du cadre de l’analyse, gardant pour elle le mystère de sa vie passée. En pleine crise personnelle, Moïse, aidé de son psy-superviseur (Pierre-Olivier Scotto), va devoir lutter contre ses émotions grandissantes, le fantôme du transfert « mère-fils » planant sur sa relation avec sa patiente. Entre disputes, rires et thérapie, jusqu’où ira la collision entre ces deux êtres assoiffés d’amour ?
Texte Pierre-Olivier Scotto
Collaboration à l’écriture Martine Feldmann
Mise en scène Anne Bourgeois
Avec Max Boublil Claire Nadeau Pierre-Olivier Scotto
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/le-mal-de-mere/160281 »}]
Une comédie fable drôle et touchante sur la filiation
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