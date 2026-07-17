Le mal de mère, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Le mal de mère Mercredi 2 juin 2027, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-02T20:30:00+02:00 – 2027-06-02T23:00:00+02:00

Fin : 2027-06-02T20:30:00+02:00 – 2027-06-02T23:00:00+02:00

Le jour de Noël, Moïse (Max Boublil), psychanalyste fragile et appliqué, reçoit en urgence dans son cabinet une patiente pas comme les autres : Madeleine (Claire Nadeau). Réclamant de toute urgence une oreille à qui se confier, Madeleine, fantasque, envahissante et débordante de vie, n’a pourtant que faire du cadre de l’analyse, gardant pour elle le mystère de sa vie passée. En pleine crise personnelle, Moïse, aidé de son psy-superviseur (Pierre-Olivier Scotto), va devoir lutter contre ses émotions grandissantes, le fantôme du transfert « mère-fils » planant sur sa relation avec sa patiente. Entre disputes, rires et thérapie, jusqu’où ira la collision entre ces deux êtres assoiffés d’amour ?

Texte Pierre-Olivier Scotto

Collaboration à l’écriture Martine Feldmann

Mise en scène Anne Bourgeois

Avec Max Boublil Claire Nadeau Pierre-Olivier Scotto

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/le-mal-de-mere/160281 »}]

Une comédie fable drôle et touchante sur la filiation