Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 20:00 –

Gratuit : non 2 € / 4 € / 8 € 2 € réduit / 4 € tarif plein / 8 € tarif soutien à Tatcha Cie Billetterie : https://www.leslaboratoiresvivants.com/spectacle/le-malade-imaginaire/ Tout public

Chaque année, la Tatcha Cie accompagne une troupe éphémère composé d’adolescents et adolescentes de différents quartiers nantais. Pour cette saison, la compagnie propose de travailler le texte « Le malade imaginaire » de Molière. Voilà une comédie pour examiner un peu l’état de notre santé, et rêver à notre corps, à nos humeurs, à nos peurs, à nos espoirs, à nos souffrances et à nos joies ! Qu’est-ce que c’est qu’être en bonne santé finalement ? Et si c’était avant tout être en bon rapport avec soi-même, les proches qu’on aime, et celles et ceux avec qui on cohabite ? Argan se sent mal, Toinette s’époumone, Béralde le tempère, Angélique a le cœur qui s’emballe, Diafoirus diagnostique, Cléante n’a pas froid aux yeux, Béline joue des coudes… Une pièce-ballet, organique, circulante, qui pulse de la tête aux pieds sans coup férir depuis 353 ans ! Adaptation : Sarah ViennotMise en scène : Solenn Maldeme et Sarah ViennotInterprétation : une troupe éphémère de 18 ados de différents quartiers nantais Durée : 40 min.

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ https://www.leslaboratoiresvivants.com/spectacle/le-malade-imaginaire/



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