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Le malade imaginaire de Molière Pithiviers

mardi 15 décembre 2026 · Pithiviers

Le malade imaginaire de Molière Pithiviers

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
14 Place Denis Poisson
Ville
45300 Pithiviers
Département
Loiret
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Pithiviers

Le malade imaginaire de Molière

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:30:00
fin : 2026-12-15

Date(s) :
2026-12-15

Le chef-d’œuvre de Molière comme vous ne l’avez jamais vu au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! La Compagnie du Néant revisite ce classique dans un univers steampunk inspiré de Jules Verne. Une comédie visuelle, poétique et pleine de rouages à savourer dès 10 ans.
Plongez au cœur d’une joyeuse machination au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! Ce mardi 15 décembre, redécouvrez Le Malade Imaginaire de Molière à travers une relecture audacieuse et résolument moderne.
Menée par les valets fripons Polichinelle, Dorine et Toinette, une comédie pleine d’astuces se déploie pour faire échouer le mariage absurde qu’Argan impose à sa fille. La Compagnie du Néant vous transporte dans un univers visuel unique et poétique inspiré de Jules Verne, où mécanismes étranges, rouages rétro-futuriens et cabinets de curiosités réservent de grandes surprises.
Saluée pour sa créativité, cette pièce intemporelle offre un moment théâtral savoureux à partager dès 10 ans. Tarif A.
Restez en salle après le spectacle pour un temps d’échange privilégié avec l’équipe artistique ! 18  .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45 

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English :

Molière’s masterpiece as you’ve never seen it before at the Théâtre du Donjon in Pithiviers! The Compagnie du Néant reimagines this classic in a steampunk world inspired by Jules Verne. A visual, poetic comedy full of mechanical wonders—perfect for audiences ages 10 and up.

L’événement Le malade imaginaire de Molière Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND PITHIVERAIS

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