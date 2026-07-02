Informations pratiques

Pithiviers

Le malade imaginaire de Molière

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:30:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Le chef-d’œuvre de Molière comme vous ne l’avez jamais vu au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! La Compagnie du Néant revisite ce classique dans un univers steampunk inspiré de Jules Verne. Une comédie visuelle, poétique et pleine de rouages à savourer dès 10 ans.

Plongez au cœur d’une joyeuse machination au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! Ce mardi 15 décembre, redécouvrez Le Malade Imaginaire de Molière à travers une relecture audacieuse et résolument moderne.

Menée par les valets fripons Polichinelle, Dorine et Toinette, une comédie pleine d’astuces se déploie pour faire échouer le mariage absurde qu’Argan impose à sa fille. La Compagnie du Néant vous transporte dans un univers visuel unique et poétique inspiré de Jules Verne, où mécanismes étranges, rouages rétro-futuriens et cabinets de curiosités réservent de grandes surprises.

Saluée pour sa créativité, cette pièce intemporelle offre un moment théâtral savoureux à partager dès 10 ans. Tarif A.

Restez en salle après le spectacle pour un temps d’échange privilégié avec l’équipe artistique ! 18 .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

Molière’s masterpiece as you’ve never seen it before at the Théâtre du Donjon in Pithiviers! The Compagnie du Néant reimagines this classic in a steampunk world inspired by Jules Verne. A visual, poetic comedy full of mechanical wonders—perfect for audiences ages 10 and up.

L’événement Le malade imaginaire de Molière Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND PITHIVERAIS