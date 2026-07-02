Le malade imaginaire de Molière Pithiviers
mardi 15 décembre 2026 · Pithiviers
Informations pratiques
Pithiviers
Le malade imaginaire de Molière
14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:30:00
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-12-15
Le chef-d’œuvre de Molière comme vous ne l’avez jamais vu au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! La Compagnie du Néant revisite ce classique dans un univers steampunk inspiré de Jules Verne. Une comédie visuelle, poétique et pleine de rouages à savourer dès 10 ans.
Plongez au cœur d’une joyeuse machination au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! Ce mardi 15 décembre, redécouvrez Le Malade Imaginaire de Molière à travers une relecture audacieuse et résolument moderne.
Menée par les valets fripons Polichinelle, Dorine et Toinette, une comédie pleine d’astuces se déploie pour faire échouer le mariage absurde qu’Argan impose à sa fille. La Compagnie du Néant vous transporte dans un univers visuel unique et poétique inspiré de Jules Verne, où mécanismes étranges, rouages rétro-futuriens et cabinets de curiosités réservent de grandes surprises.
Saluée pour sa créativité, cette pièce intemporelle offre un moment théâtral savoureux à partager dès 10 ans. Tarif A.
Restez en salle après le spectacle pour un temps d’échange privilégié avec l’équipe artistique ! 18 .
14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Molière’s masterpiece as you’ve never seen it before at the Théâtre du Donjon in Pithiviers! The Compagnie du Néant reimagines this classic in a steampunk world inspired by Jules Verne. A visual, poetic comedy full of mechanical wonders—perfect for audiences ages 10 and up.
L’événement Le malade imaginaire de Molière Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND PITHIVERAIS
À voir aussi à Pithiviers (Loiret)
- Visite guidée de la gare et de l’ancien camp de Pithiviers Pithiviers 16 juillet 2026
- PFSC Albert Nobbs Pithiviers 27 juillet 2026
- Projection film Albert Nobbs Pithiviers 27 juillet 2026
- Projection film Victor Victoria Pithiviers 13 août 2026
- La Pithivérienne Pithiviers 6 septembre 2026