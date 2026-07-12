le mans la nuit des lumières dans la cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans
mercredi 22 juillet 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
le mans la nuit des lumières dans la cité Plantagenêt
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 22:00:00
fin : 2026-07-21 23:45:00
Date(s) :
2026-07-21
Entre mystère et magie, levez les yeux sur les plus beaux arbres et monuments de la cité, pour découvrir le travail des artistes. .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement le mans la nuit des lumières dans la cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72
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