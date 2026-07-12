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AGENDA · Le Mans

le mans la nuit des lumières dans la cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans

mercredi 22 juillet 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Maison du Pilier Rouge
Adresse
43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

le mans la nuit des lumières dans la cité Plantagenêt

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 22:00:00
fin : 2026-07-21 23:45:00

Date(s) :
2026-07-21

Entre mystère et magie, levez les yeux sur les plus beaux arbres et monuments de la cité, pour découvrir le travail des artistes.   .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement le mans la nuit des lumières dans la cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72

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