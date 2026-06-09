Le Mans Soirs d’été Jeudi 9 juillet Place du Jet d’eau Le Mans
Le Mans Soirs d’été Jeudi 9 juillet Place du Jet d’eau Le Mans jeudi 9 juillet 2026.
Le Mans
Le Mans Soirs d’été Jeudi 9 juillet
Place du Jet d’eau Jardin de la Cathédrale Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !
Au programme ce jour
Place du Jet d’eau
À 18h30 The Horsemen par la Cie Les Goulus (Théâtre équestre), tout public dès 4 ans.
À 19h L’Autre Dame de Paris par la Cie Five Foot Fingers (Théâtre de rue), tout public dès 5 ans
À 20h The Horsemen par la Cie Les Goulus (Théâtre équestre), tout public dès 4 ans.
Jardin de la Cathédrale, accès par la place du marché des Jacobins
À 21h Grand Opéra par Musica Le Mans (Opéra lyrique), tout public dès 5 ans.
Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .
Place du Jet d’eau Jardin de la Cathédrale Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
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English :
Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!
L’événement Le Mans Soirs d’été Jeudi 9 juillet Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72
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