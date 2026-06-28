Le Manuel de la jeune mariée 1957 Roubaix

Roubaix

Le Manuel de la jeune mariée 1957

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-27 20:00:00

fin : 2027-01-27 21:20:00

Date(s) :

2027-01-27

En 1957, cinq futures mariées étudient un manuel censé les préparer à leur vie d’épouse. Les recommandations, bien qu’historiques, semblent aujourd’hui absurdes (boire de la bière quotidiennement pour s’hydrater, poudrer les bébés à l’amiante…). Sur scène, accompagnées d’un pianiste se glissant parfois dans la peau du mari, elles chantent et dansent leurs appréhensions.

Au fil des pages et des chansons, les apparences se fissurent et chacune dévoile ses doutes face à cet inconnu qu’elle s’apprête à épouser. Portée par cinq comédiennes pétillantes, cette parenthèse réjouissante mêle rires et poésie pour célébrer le chemin parcouru vers l’émancipation.

En 1957, cinq futures mariées étudient un manuel censé les préparer à leur vie d’épouse. Les recommandations, bien qu’historiques, semblent aujourd’hui absurdes (boire de la bière quotidiennement pour s’hydrater, poudrer les bébés à l’amiante…). Sur scène, accompagnées d’un pianiste se glissant parfois dans la peau du mari, elles chantent et dansent leurs appréhensions.

Au fil des pages et des chansons, les apparences se fissurent et chacune dévoile ses doutes face à cet inconnu qu’elle s’apprête à épouser. Portée par cinq comédiennes pétillantes, cette parenthèse réjouissante mêle rires et poésie pour célébrer le chemin parcouru vers l’émancipation. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

In 1957, five brides-to-be were studying a manual intended to prepare them for married life. The recommendations, though historical, seem absurd today (drinking beer daily to stay hydrated, dusting babies with asbestos…). On stage, accompanied by a pianist who occasionally steps into the role of the husband, they sing and dance their way through their anxieties.

As the pages and songs unfold, appearances begin to crack, and each woman reveals her doubts about this stranger she is about to marry. Brought to life by five sparkling actresses, this delightful interlude blends laughter and poetry to celebrate the journey toward emancipation.

L’événement Le Manuel de la jeune mariée 1957 Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme