Le marché des créateurs et des artisans du patrimoine, Esplanade du front de mer, Saint-Benoît

Informations pratiques

Le marché des créateurs et des artisans du patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Esplanade du front de mer La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Véritable lieu de rencontres et de découvertes, le Marché des créateurs & des artisans du patrimoine réunit artistes, artisans d’art, créateurs et détenteurs de savoir-faire traditionnels autour de démonstrations, d’initiations et d’une sélection de créations locales.

Le public est invité à découvrir des métiers et pratiques qui participent à la richesse du patrimoine réunionnais : lettrage peint et enseignes lontan avec Band Graphik, vannerie sauvage, tressage du vacoa, fabrication de bertèl péi, création de kayambs, ou encore taille de pierre et découverte des anciens outils du quotidien. Chaque atelier est une occasion de transmettre un geste, une histoire et un savoir-faire.

Les visiteurs pourront également rencontrer les créateurs, échanger avec eux et acquérir des pièces uniques, réalisées localement.

Un espace proposé dans le cadre de Rouge Ruelle – Festival du patrimoine, où l’artisanat, la création contemporaine et les savoir-faire traditionnels se rencontrent pour faire vivre et transmettre les patrimoines de La Réunion.

Esplanade du front de mer rue Bertin 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion

Installé sur l’esplanade du Front de mer, Le Marché des créateurs & des artisans du patrimoine est le cœur vivant du village de Rouge Ruelle.

©la vitrine