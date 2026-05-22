Laval

Le marché des producteurs

2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:00:00

fin : 2026-06-05 21:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Un esprit guinguette à Espace Mayenne

Ouvert au grand public, venez entre amis ou en famille au Marché des producteurs. Dans un esprit convivial, des tables et bancs seront installés sous le parvis de l’Espace Mayenne où vous aurez la possibilité d’acheter des produits locaux mais aussi de vous restaurer sur place auprès des exposants présents. Au cours de la soirée, la fanfare KAFI sera présente pour faire danser le public.

En s’inscrivant entièrement dans la démarche de Réseau Local 53, l’ouverture du salon professionnel au grand public vise à faire rencontrer des producteurs locaux, et à sensibiliser aux enjeux d’une alimentation locale et de qualité.

Rendez-vous le vendredi 5 juin de 16h à 21h sur le parvis d’Espace Mayenne .

2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

A guinguette spirit at Espace Mayenne

L’événement Le marché des producteurs Laval a été mis à jour le 2026-05-22 par LAVAL TOURISME