Le marché des p’tites merveilles Rue des granges Buxy samedi 13 juin 2026.

Buxy

Le marché des p’tites merveilles

Rue des granges Maison des associations Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Marché artisanal, créateurs et artisans locaux ainsi qu’un espace bien-être avec réflexologue et massages.

Bains sonores toute la journée. A 16h et 19h30 concert voyage immersif avec Intuitions Sonores.

Sur place buvette, petite restauration, animations enfants, pêche aux canards, chamboule tout et tombola avec Touroparc Zoo et 1055. .

Rue des granges Maison des associations Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté re.autisme@orange.fr

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English : Le marché des p’tites merveilles

L’événement Le marché des p’tites merveilles Buxy a été mis à jour le 2026-06-06 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II