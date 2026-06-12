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Le marché des p’tites merveilles Rue des granges Buxy

Le marché des p’tites merveilles Rue des granges Buxy samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue des granges

Adresse : Maison des associations

Ville : 71390 Buxy

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Buxy

Le marché des p’tites merveilles

Rue des granges Maison des associations Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Marché artisanal, créateurs et artisans locaux ainsi qu’un espace bien-être avec réflexologue et massages.
Bains sonores toute la journée. A 16h et 19h30 concert voyage immersif avec Intuitions Sonores.
Sur place buvette, petite restauration, animations enfants, pêche aux canards, chamboule tout et tombola avec Touroparc Zoo et 1055.   .

Rue des granges Maison des associations Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   re.autisme@orange.fr

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English : Le marché des p’tites merveilles

L’événement Le marché des p’tites merveilles Buxy a été mis à jour le 2026-06-06 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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