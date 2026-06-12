Le marché des p’tites merveilles Rue des granges Buxy
Le marché des p’tites merveilles Rue des granges Buxy samedi 13 juin 2026.
Buxy
Le marché des p’tites merveilles
Rue des granges Maison des associations Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 21:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Marché artisanal, créateurs et artisans locaux ainsi qu’un espace bien-être avec réflexologue et massages.
Bains sonores toute la journée. A 16h et 19h30 concert voyage immersif avec Intuitions Sonores.
Sur place buvette, petite restauration, animations enfants, pêche aux canards, chamboule tout et tombola avec Touroparc Zoo et 1055. .
Rue des granges Maison des associations Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté re.autisme@orange.fr
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English : Le marché des p’tites merveilles
L’événement Le marché des p’tites merveilles Buxy a été mis à jour le 2026-06-06 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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