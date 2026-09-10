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Le Marché d’OKAZ – vente d’objets d’occasion à Bouaye l’Equipage Bouaye
samedi 19 septembre 2026 · l'Equipage · Bouaye
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 17:00
Gratuit : non Entrée libre Tout public
L’Equipage vide ses réserves !Viens chiner, papoter, boire un verre et repartir avec des trésors à petits prixÇa se passe dans la cour et dans les locaux de l’Equipage.
l’Equipage Bouaye 44830
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