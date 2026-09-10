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Le Marché d’OKAZ – vente d’objets d’occasion à Bouaye l’Equipage Bouaye

samedi 19 septembre 2026 · l'Equipage · Bouaye

Le Marché d’OKAZ – vente d’objets d’occasion à Bouaye l’Equipage Bouaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
l'Equipage
Adresse
2 rue de Pornic 44830 bouaye
Ville
44830 Bouaye
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 17:00
Gratuit : non Entrée libre Tout public 

L’Equipage vide ses réserves !Viens chiner, papoter, boire un verre et repartir avec des trésors à petits prixÇa se passe dans la cour et dans les locaux de l’Equipage.

l’Equipage Bouaye 44830


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