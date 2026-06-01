Le marché fête ses 5 ans ! Place Emile Foussat Nieul jeudi 18 juin 2026.

Nieul

Le marché fête ses 5 ans !

Place Emile Foussat Esplanade du château Nieul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 16:30:00

fin : 2026-06-18 20:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Rendez-vous sur l’esplanade du château pour célébrer les 5 ans du marché de producteurs locaux organisé par l’association La Gargouille. Au programme une ambiance conviviale et festive, portée par le groupe Solaz, qui vous fait voyager entre flamenco et jazz manouche. Venez rencontrer les producteurs, savourer des produits du terroir et partager un moment chaleureux au cœur du marché ! .

Place Emile Foussat Esplanade du château Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 93 09 17 contact@leschampsdeletang.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le marché fête ses 5 ans !

L’événement Le marché fête ses 5 ans ! Nieul a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Monts du Limousin