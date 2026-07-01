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Le Marché nocturne des Artisans de Belleville revient ! Marché nocturne Paris

samedi 4 juillet 2026 · Marché nocturne · Paris

Le Marché nocturne des Artisans de Belleville revient ! Marché nocturne Paris

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Marché nocturne
Adresse
36 rue de Tourtille
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Dans l’ambiance chaleureuse d’une rue piétonne animée, venez découvrir les créations exceptionnelles d’artisans et artisanes de Belleville et profiter de ventes à prix d’atelier !

Céramique, Cosmétiques naturels, Couture, Création mode, Décoration d’intérieur, Illustration,
Luminaires, Parure florale, Vitrail.

Pour des moments d’échange et de partage, pour consommer autrement et soutenir
l’économie locale, rendez-vous à Belleville avec une dizaine de créateurs et de créatrices !

Céramique
André Gounot : @andregounot
Eduardo
Guerrero : @eduardoguerrerosculpture
Mathilde
Lachal : @mathildelachal


Céramique et illustration
Eléna
Baudier-MelonAmarillo : @amarillo_atelier


Cosmétiques naturels
Coclico : @coclicocosmetiquesnaturels


Couture et décoration d’intérieur
Aoflo : @aoflo


Création mode
Stéphanie Valère : @stephanievalere_lignedujour

Hakuyo Miya Paris : @hakuyomiya


Parure florale et couture
Julie Lecoeur : @atelier_julie_lecoeur


Vitrail
Magali Zarembowitch : @le.verre.a.soi


Une belle occasion de découvrir et soutenir la créativité du quartier et ses
précieux savoir-faire !

Marché nocturne des Artisans de Belleville ; Crédits : Image Format

Les Artisans de Belleville

Fort du succès de la première édition, les Artisans de Belleville vous invitent à la 2e édition du premier marché nocturne du quartier !
Le samedi 04 juillet 2026
de 18h00 à 22h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T18:00:00+02:00_2026-07-04T22:30:00+02:00

Marché nocturne 36 rue de Tourtille  75020 Paris

ARTISANS DE BELLEVILLE


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