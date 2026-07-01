Le Marché nocturne des Artisans de Belleville revient ! Marché nocturne Paris

Informations pratiques

Dans l’ambiance chaleureuse d’une rue piétonne animée, venez découvrir les créations exceptionnelles d’artisans et artisanes de Belleville et profiter de ventes à prix d’atelier !

Céramique, Cosmétiques naturels, Couture, Création mode, Décoration d’intérieur, Illustration,

Luminaires, Parure florale, Vitrail.

Pour des moments d’échange et de partage, pour consommer autrement et soutenir

l’économie locale, rendez-vous à Belleville avec une dizaine de créateurs et de créatrices !



Céramique

André Gounot : @andregounot

Eduardo

Guerrero : @eduardoguerrerosculpture

Mathilde

Lachal : @mathildelachal



Céramique et illustration

Eléna

Baudier-MelonAmarillo : @amarillo_atelier



Cosmétiques naturels

Coclico : @coclicocosmetiquesnaturels



Couture et décoration d’intérieur

Aoflo : @aoflo



Création mode

Stéphanie Valère : @stephanievalere_lignedujour

Hakuyo Miya Paris : @hakuyomiya



Parure florale et couture

Julie Lecoeur : @atelier_julie_lecoeur



Vitrail

Magali Zarembowitch : @le.verre.a.soi



Une belle occasion de découvrir et soutenir la créativité du quartier et ses

précieux savoir-faire !

Marché nocturne des Artisans de Belleville ; Crédits : Image Format

Les Artisans de Belleville

Fort du succès de la première édition, les Artisans de Belleville vous invitent à la 2e édition du premier marché nocturne du quartier !

Le samedi 04 juillet 2026

de 18h00 à 22h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T18:00:00+02:00_2026-07-04T22:30:00+02:00

Marché nocturne 36 rue de Tourtille 75020 Paris



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