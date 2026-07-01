Le Marché nocturne des Artisans de Belleville revient ! Marché nocturne Paris
samedi 4 juillet 2026 · Marché nocturne · Paris
Informations pratiques
Dans l’ambiance chaleureuse d’une rue piétonne animée, venez découvrir les créations exceptionnelles d’artisans et artisanes de Belleville et profiter de ventes à prix d’atelier !
Céramique, Cosmétiques naturels, Couture, Création mode, Décoration d’intérieur, Illustration,
Luminaires, Parure florale, Vitrail.
Pour des moments d’échange et de partage, pour consommer autrement et soutenir
l’économie locale, rendez-vous à Belleville avec une dizaine de créateurs et de créatrices !
Céramique
André Gounot : @andregounot
Eduardo
Guerrero : @eduardoguerrerosculpture
Mathilde
Lachal : @mathildelachal
Céramique et illustration
Eléna
Baudier-MelonAmarillo : @amarillo_atelier
Cosmétiques naturels
Coclico : @coclicocosmetiquesnaturels
Couture et décoration d’intérieur
Aoflo : @aoflo
Création mode
Stéphanie Valère : @stephanievalere_lignedujour
Hakuyo Miya Paris : @hakuyomiya
Parure florale et couture
Julie Lecoeur : @atelier_julie_lecoeur
Vitrail
Magali Zarembowitch : @le.verre.a.soi
Une belle occasion de découvrir et soutenir la créativité du quartier et ses
précieux savoir-faire !
Fort du succès de la première édition, les Artisans de Belleville vous invitent à la 2e édition du premier marché nocturne du quartier !
Le samedi 04 juillet 2026
de 18h00 à 22h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T18:00:00+02:00_2026-07-04T22:30:00+02:00
Marché nocturne 36 rue de Tourtille 75020 Paris
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