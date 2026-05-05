Le Maroc et les arts de l’Islam au musée, Musée du Louvre, passage Richelieu – salle des 80, Paris

Le Maroc et les arts de l’Islam au musée Vendredi 22 mai, 18h00 Musée du Louvre, passage Richelieu – salle des 80 Paris

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:30:00+02:00

En avant-première du festival de l’histoire de l’art, où le Maroc est pays invité, le musée du Louvre organise une table ronde à propos de la présentation muséale des arts de l’Islam, au Louvre et au-delà.

La table ronde reviendra sur l’histoire de la présentation des arts de l’Islam au musée du Louvre, qui est celle d’une émancipation progressive, et abordera les enjeux contemporains de la question à travers plusieurs prismes : la refonte muséographique en cours des salles inaugurées en 2012, dont la réouverture est prévue pour 2027 ; le Maroc et l’Orient dans les présentations du musée Eugène-Delacroix ; et l’exposition Par-delà Les Mille et Une Nuits. Histoires des orientalismes au musée du Louvre-Lens (mars‑juillet 2026).

Intervenants

Claire Bessède (musée national Eugène-Delacroix), Gwenaëlle Fellinger (musée du Louvre), Souraya Noujaim (musée du Louvre), Sara Ouhaddou (artiste), Annabelle Tenèze (musée du Louvre-Lens)

En partenariat avec le musée du Louvre

À propos des avant-premières du Festival de l’histoire de l’art

À l’approche du festival, le mois de mai s’anime avec des avant-premières, rencontres, ateliers et projections qui offrent un aperçu de la programmation à venir. Ces événements invitent le public à échanger avec les historiens de l’art, anticipant ainsi le plaisir du festival bien avant son ouverture officielle.

Musée du Louvre, passage Richelieu – salle des 80 Musée du louvre, 75001 Paris Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Les avant-premières du festival de l’histoire de l’art

Lion dit « de Monzon », vers 975 – 1100, (4e quart du Xe siècle, XIe siècle), Bronze coulé à décor gravé, 31,5 cm x 54,5 cm x 13,7 cm, musée du Louvre