Le Match des Parfums, Musée international de la Parfumerie, Grasse

Informations pratiques

Le Match des Parfums Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes

Minimum équipe de 2 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Team Vintage ou Team Moderne ?

Parfums d’autrefois contre créations d’aujourd’hui : qui remportera la victoire ? Venez jouez en famille, votez pour vos favoris et découvrez comment les usages ont évolué au fil du temps dans une visite aussi ludique qu’inattendue.

Musée international de la Parfumerie 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055800 https://www.museesdegrasse.com/presentation-du-musee-0 Parking : cours Honoré Cresp, La Foux. Bus : Navette CENTIFOLIA ou la ligne 5 – arrêt Grasse Centre-Ville.

Team Vintage ou Team Moderne ?

©museesdegrasse