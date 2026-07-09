Informations pratiques

Saint-Gély-du-Fesc

Le Médecin volant Cie Les Malins Plaisirs

Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20 21:30:00

Date(s) :

2026-11-20

Le Médecin volant est un concentré étourdissant de théâtralité.

Pour aider Valère à enlever Lucile, Sganarelle se fait passer pour un savant médecin. Demasqué par Gorgibus et Gros-René, il joue son va-tout avec une nouvelle supercherie le faux docteur aurait un jumeau pas très futé…. Mais tout se complique lorsque Gorgibus désire rencontrer les deux frères… ensemble…

Le Médecin volant est un concentré étourdissant de théâtralité. L’extrême simplicité du dispositif scénique, qui fait appel au théâtre d’objets, concentre directement sur les six acteurs la responsabilité de la charge burlesque, renforcée ici par des costumes créés dans le moment par les interprètes eux-mêmes. Ouvrant grand les portes à une fantaisie joyeuse mais strictement maîtrisée, cette production met toute la troupe en jeu dans un exercice de pure virtuosité. .

Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 86 00

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English :

The Flying Doctor is a dazzling concentration of theatricality.

L’événement Le Médecin volant Cie Les Malins Plaisirs Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup