Le MEETUP 10: Can you hear me now? Maison de la Conversation Paris

L’original n’existe pas vraiment. Seule une traduction filtre à travers. Chaque fois que tu changes de langue, que tu entres dans une nouvelle pièce, que tu rencontres quelqu’un pour la première fois, tu te traduis toi-même. Tu choisis ce que tu dis, mais tu n’as aucun contrôle sur la façon dont tu es compris·e.

Le langage n’est pas juste un véhicule par lequel on communique. C’est la structure même de notre pensée. Il façonne ce que l’on ressent, ce dont on se souvient, ce que l’on désire. Avant même d’ouvrir la bouche, le langage a déjà décidé ce qu’il veut que tu dises. Ce qui est pensable et ce qui ne l’est pas. Ce n’est pas toi qui parles une langue. C’est la langue qui te parle.

Mais la langue nous fait constamment défaut. On tend la main vers un mot et on se retrouve coincé·e dans l’écart entre la pensée et sa dénomination. On tourne autour du mot, on “circonlocute,” on l’encercle, on espère que l’idée passera quand même. On écorche une prononciation et on voit la pièce se figer. On dit quelque chose et on le regarde arriver comme autre chose.

L’accent te trahit. Le silence te trahit. Ton corps lui-même parle une langue que tu n’as pas choisie et que tu ne maîtrises pas tout à fait : ta posture, tes manières, tes hésitations, la façon dont tu soutiens le regard… ou pas.

Tu es compris·e, mais pas complètement. Jamais complètement.

Que se passe-t-il dans cet écart ? Qu’est-ce qui vit dans l’espace entre l’intention et la réception, entre la pensée et le mot, entre le mot et ce que l’autre entend ? Qui es-tu dans le moment just avant de trouver les mots pour te représenter ?

Si le téléphone sonne, tu décroches ?

Date

Vendredi 29 mai 2026

Horaires

19h30 à 23h30

Tarif

Les frais d’admissions sont à régler via le lien d’inscription

Animation

Le MEETUP

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Une soirée d’échanges et d’activités autour du langage et de la communication, de ce qu’on entend, de ce qu’on comprend, et de tout ce qui vit entre les deux.

Le vendredi 29 mai 2026

de 19h30 à 23h30

payant

Les frais d’admissions sont à régler via le lien d’inscription.

Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T19:30:00+02:00_2026-05-29T23:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://lemeetup.fillout.com/le-meetup10 communication@maisondelaconversation.org



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