Le MEETUP 10: Can you hear me now? Maison de la Conversation Paris
Le MEETUP 10: Can you hear me now? Maison de la Conversation Paris vendredi 29 mai 2026.
L’original n’existe pas vraiment. Seule une traduction filtre à travers. Chaque fois que tu changes de langue, que tu entres dans une nouvelle pièce, que tu rencontres quelqu’un pour la première fois, tu te traduis toi-même. Tu choisis ce que tu dis, mais tu n’as aucun contrôle sur la façon dont tu es compris·e.
Le langage n’est pas juste un véhicule par lequel on communique. C’est la structure même de notre pensée. Il façonne ce que l’on ressent, ce dont on se souvient, ce que l’on désire. Avant même d’ouvrir la bouche, le langage a déjà décidé ce qu’il veut que tu dises. Ce qui est pensable et ce qui ne l’est pas. Ce n’est pas toi qui parles une langue. C’est la langue qui te parle.
Mais la langue nous fait constamment défaut. On tend la main vers un mot et on se retrouve coincé·e dans l’écart entre la pensée et sa dénomination. On tourne autour du mot, on “circonlocute,” on l’encercle, on espère que l’idée passera quand même. On écorche une prononciation et on voit la pièce se figer. On dit quelque chose et on le regarde arriver comme autre chose.
L’accent te trahit. Le silence te trahit. Ton corps lui-même parle une langue que tu n’as pas choisie et que tu ne maîtrises pas tout à fait : ta posture, tes manières, tes hésitations, la façon dont tu soutiens le regard… ou pas.
Tu es compris·e, mais pas complètement. Jamais complètement.
Que se passe-t-il dans cet écart ? Qu’est-ce qui vit dans l’espace entre l’intention et la réception, entre la pensée et le mot, entre le mot et ce que l’autre entend ? Qui es-tu dans le moment just avant de trouver les mots pour te représenter ?
Si le téléphone sonne, tu décroches ?
Date
Vendredi 29 mai 2026
Horaires
19h30 à 23h30
Tarif
Les frais d’admissions sont à régler via le lien d’inscription
Animation
Le MEETUP
Comment venir ?
maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Une soirée d’échanges et d’activités autour du langage et de la communication, de ce qu’on entend, de ce qu’on comprend, et de tout ce qui vit entre les deux.
Le vendredi 29 mai 2026
de 19h30 à 23h30
payant
Les frais d’admissions sont à régler via le lien d’inscription.
Tout public. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T19:30:00+02:00_2026-05-29T23:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://lemeetup.fillout.com/le-meetup10 communication@maisondelaconversation.org
Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Giovanni Segantini « Je veux voir mes montagnes » Musée Marmottan Monet Paris 29 avril 2026
- « Oser conter » – Formation par la conteuse Clara Guenoun Age d’Or de France Paris 29 avril 2026
- Préhistoire : entre utopie et réalité Collège de France Paris 29 avril 2026
- Championnat pushcar, 19e édition Parc Montsouris Paris 29 avril 2026
- Film « Superasticot » et atelier le sol et ses secrets au cinéma Le 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris 29 avril 2026