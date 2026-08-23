Le meilleur et le pire – Alexis Tramoni l’Espace VO Montauban

Informations pratiques

Montauban

Le meilleur et le pire – Alexis Tramoni

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 21:00:00

fin : 2026-12-13 22:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Je n’ai plus de meuf, plus de père, plus de religion. J’ai même pris des plaintes pour des blagues. En gros, j’ai plus rien à perdre.

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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com

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English : The Best and the Worst Alexis Tramoni

I don’t have a girlfriend anymore, no father, no religion. I’ve even had complaints filed against me for jokes. Basically, I’ve got nothing left to lose.

L’événement Le meilleur et le pire – Alexis Tramoni Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban