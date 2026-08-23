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AGENDA · Montauban

Le meilleur et le pire – Alexis Tramoni l’Espace VO Montauban

dimanche 13 décembre 2026 · l'Espace VO · Montauban

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
l'Espace VO
Adresse
1899 chemin de paulet
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
22 22 24

Montauban

Le meilleur et le pire – Alexis Tramoni

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 21:00:00
fin : 2026-12-13 22:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Je n’ai plus de meuf, plus de père, plus de religion. J’ai même pris des plaintes pour des blagues. En gros, j’ai plus rien à perdre.
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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie   lespacevo@gmail.com

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English : The Best and the Worst Alexis Tramoni

I don’t have a girlfriend anymore, no father, no religion. I’ve even had complaints filed against me for jokes. Basically, I’ve got nothing left to lose.

L’événement Le meilleur et le pire – Alexis Tramoni Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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