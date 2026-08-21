Le Mémorial Jean Moulin, Mémorial Jean Moulin – Maison du docteur Dugoujon, Caluire-et-Cuire
samedi 19 septembre 2026 · Mémorial Jean Moulin - Maison du docteur Dugoujon · Caluire-et-Cuire
Informations pratiques
Le Mémorial Jean Moulin 19 et 20 septembre Mémorial Jean Moulin – Maison du docteur Dugoujon Rhône
Limité à 19 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Réservation sur place le jour même
Nombre de visiteurs limité à 19 personnes simultanément.
Durée 30 minutes
Départ toutes les 15 minutes
Mémorial Jean Moulin – Maison du docteur Dugoujon 2 Place Jean Gouailhardou, 69300 Caluire-et-Cuire, France Caluire-et-Cuire 69300 Le Bourg Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478988526 https://memorialjeanmoulin.ville-caluire.fr Appelée communément « maison du docteur Dugoujon », cette maison bourgeoise du XIXe siècle a été le théâtre d’un événement dramatique de la période de l’occupation allemande : l’arrestation par Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, le 21 juin 1943, de Jean Moulin et des principaux chefs de la Résistance à Lyon. La maison est actuellement inhabitée. Accès en voiture : Un parking payant est accessible devant le Mémorial. Des places pour PMR sont également disponibles. Accès en transports en commun : -Métro ligne C – arrêt : Cuire, puis prendre le bus 38 (direction Place de la Bascule) ou 33 (direction Rillieux Alagniers) ou bus S5 (direction Crépieux) – arrêt : Caluire centre. -Bus C2, C1, 70 ou 9 – arrêt : Caluire Place Foch (10 minutes de marche jusqu’au Mémorial).
Réservation sur place le jour même
© Ville de Caluire et Cuire
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