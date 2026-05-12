Le Mercredi des enfants CAUTERETS Cauterets
Le Mercredi des enfants CAUTERETS Cauterets mercredi 22 juillet 2026.
Cauterets
Le Mercredi des enfants
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Ateliers dédiés aux enfants (de 6 à 12 ans) pour découvrir la biodiversité de la vallée à travers différentes activités ongulés sauvages (crânes, silhouettes, photographies, vidéos), rapaces (silhouettes, plumes, photographies) et empreintes, pour apprendre tout en s’amusant.
Durée 1h30 à 2h
Animation gratuite Pas d’inscription
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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56
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English :
Workshops for children (aged 6 to 12) to discover the valley?s biodiversity through various activities: wild ungulates (skulls, silhouettes, photographs, videos), birds of prey (silhouettes, feathers, photographs) and footprints, to learn while having fun.
Duration: 1h30 to 2h
Free activity No registration
L’événement Le Mercredi des enfants Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par Parc National des Pyrénées|CDT65
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