Saint-Pourçain-sur-Sioule

Le Messie de Haendel

Église Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le Choeur Régional d’Auvergne, l’orchestre baroque Les Passions de Montauban et quatre solistes interprètent le Messie de Haendel. Près de 2h de musique baroque d’exception à ne pas manquer !

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Église Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 31 03 contact@choeur-regional-auvergne.fr

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English :

The Choeur Régional d’Auvergne, the baroque orchestra Les Passions de Montauban and four soloists perform Handel’s Messiah. Nearly 2 hours of exceptional Baroque music not to be missed!

L’événement Le Messie de Haendel Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule