Le Messie de Haendel Saint-Pourçain-sur-Sioule
Le Messie de Haendel Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 3 octobre 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Le Messie de Haendel
Église Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le Choeur Régional d’Auvergne, l’orchestre baroque Les Passions de Montauban et quatre solistes interprètent le Messie de Haendel. Près de 2h de musique baroque d’exception à ne pas manquer !
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Église Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 31 03 contact@choeur-regional-auvergne.fr
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English :
The Choeur Régional d’Auvergne, the baroque orchestra Les Passions de Montauban and four soloists perform Handel’s Messiah. Nearly 2 hours of exceptional Baroque music not to be missed!
L’événement Le Messie de Haendel Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule
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