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Le Midi, c’est Symphonie ! Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

vendredi 30 octobre 2026 · Grand Théâtre · Limoges

Le Midi, c’est Symphonie ! Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Grand Théâtre
Adresse
48 Rue Jean Jaurès
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Le Midi, c’est Symphonie ! Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 12:30:00
fin : 2026-10-30 14:00:00

Date(s) :
2026-10-30 2027-02-10 2027-03-31

Assistez à une répétition de l’Orchestre durant 30 minutes, avant de partager votre déjeuner avec les équipes de l’Opéra. Vendredi 16/10 Schubert, Reger
– Mercredi 10/02 Brahms, Schumann
– Mercredi 31/03 Mendelssohn, Schönberg

Possibilité de réserver une restauration légère jusqu’à la veille bar@operalimoges.fr ou 06 67 43 31 97   .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95 

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English : Le Midi, c’est Symphonie ! Opéra de Limoges

L’événement Le Midi, c’est Symphonie ! Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole

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