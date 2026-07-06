Le Midi, c’est Symphonie ! Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges
vendredi 30 octobre 2026 · Grand Théâtre · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Le Midi, c’est Symphonie ! Opéra de Limoges
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 12:30:00
fin : 2026-10-30 14:00:00
Date(s) :
2026-10-30 2027-02-10 2027-03-31
Assistez à une répétition de l’Orchestre durant 30 minutes, avant de partager votre déjeuner avec les équipes de l’Opéra. Vendredi 16/10 Schubert, Reger
– Mercredi 10/02 Brahms, Schumann
– Mercredi 31/03 Mendelssohn, Schönberg
Possibilité de réserver une restauration légère jusqu’à la veille bar@operalimoges.fr ou 06 67 43 31 97 .
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Midi, c’est Symphonie ! Opéra de Limoges
L’événement Le Midi, c’est Symphonie ! Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes Limoges 15 juillet 2026
- Festival 1001 Notes Patinoire de Limoges Limoges 15 juillet 2026
- La maison de mes rêves (7-12 ans), Quartier de la Cité, Limoges 15 juillet 2026
- Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves Limoges 15 juillet 2026
- Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet : de 6 à 10 ans, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges 15 juillet 2026