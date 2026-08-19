Informations pratiques

Sète

LE MINI CONCERT DE NOEL

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-21

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-12-21

Comptines Musique et Rigolades De 2 à 10 ans

L’avis du Théâtre de Poche : UN CONCENTRÉ DE DOUCEUR, DE RIGOLADES ET DE CHANSONS POUR FAIRE BRILLER NOËL

Flavia Perez offre un moment musical doux et joyeux, où les enfants se laissent porter par des chansons de Noël pleines de tendresse. Un mini-concert chaleureux, idéal pour partager en famille la magie des fêtes

Des chansons réarrangées au sampler, voix et guitare 7 cordes, le tout filées dans de petites histoires rigolotes, avec pour le période de Noël : Le Père Noël bien sûr, mais aussi le lutin grognon de Blanche Neige et le loup qui n’est jamais très loin…

Extrait de Presse : Sur des chansons tirées au sort par les enfants, Flavia Perez raconte, chante, bruite, mime. Le jeune public retrouve des contes, mélodies et comptines du répertoire revisité et malicieusement chamboulé. VivantMag .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

L’événement LE MINI CONCERT DE NOEL Sète a été mis à jour le 2026-08-19 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau