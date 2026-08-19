LE MINI CONCERT DE NOEL Sète
lundi 21 décembre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
LE MINI CONCERT DE NOEL
29 grande rue haute Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-21
fin : 2026-12-23
Date(s) :
2026-12-21
Comptines Musique et Rigolades De 2 à 10 ans
L’avis du Théâtre de Poche : UN CONCENTRÉ DE DOUCEUR, DE RIGOLADES ET DE CHANSONS POUR FAIRE BRILLER NOËL
Flavia Perez offre un moment musical doux et joyeux, où les enfants se laissent porter par des chansons de Noël pleines de tendresse. Un mini-concert chaleureux, idéal pour partager en famille la magie des fêtes
Des chansons réarrangées au sampler, voix et guitare 7 cordes, le tout filées dans de petites histoires rigolotes, avec pour le période de Noël : Le Père Noël bien sûr, mais aussi le lutin grognon de Blanche Neige et le loup qui n’est jamais très loin…
Extrait de Presse : Sur des chansons tirées au sort par les enfants, Flavia Perez raconte, chante, bruite, mime. Le jeune public retrouve des contes, mélodies et comptines du répertoire revisité et malicieusement chamboulé. VivantMag .
29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement LE MINI CONCERT DE NOEL Sète a été mis à jour le 2026-08-19 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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