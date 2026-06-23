Le modelage : une médiation artistique à visée thérapeutique Bibliothèque Italie Paris jeudi 15 octobre 2026.

En art-thérapie, le modelage compte au nombre des diverses médiations et présente un caractère et des qualités particulières, propres à soutenir un travail thérapeutique auprès d’un large public. Au cours de cette conférence, l’art-thérapeute Nathalie Drouault vous invite à entrer virtuellement dans un atelier où l’argile est au cœur du processus de création pour découvrir son potentiel thérapeutique, et à partager quelques séances avec Ana et Oscar, jeunes patients qu’elle a accompagnés.

Educatrice spécialisée, Nathalie Drouault est attirée par des pratiques artistiques diverses depuis l’enfance. Après une formation d’art-thérapeute spécialisée en modelage en 2014, elle introduit cet outil de médiation dans sa pratique professionnelle notamment au sein de l’ASM 13 et du Centre d’Art-thérapie « Les petits lutins de l’art ».

Sur inscription ouverte à partir du 24 septembre.

Une expérience d’art-thérapie auprès des enfants

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Accès sur inscription ouverte à partir du 24 septembre.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T20:30:00+02:00

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

+33156613430 bibliotheque.italie@paris.fr



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