UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Calais

Le monde à l’envers, Cinéma Alhambra, Calais

vendredi 23 octobre 2026 · Cinéma Alhambra · Calais

Le monde à l’envers, Cinéma Alhambra, Calais

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Cinéma Alhambra
Adresse
Alhambra 2 Rue Jean Jaurès, 62100 Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais

Le monde à l’envers Vendredi 23 octobre, 15h00 Cinéma Alhambra Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T15:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T15:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00

Cinéma Alhambra Alhambra 2 Rue Jean Jaurès, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://cinema-alhambra.org
ciné-concert de Cyrille Aufaure

À voir aussi à Calais (Pas-de-Calais)