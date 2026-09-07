AGENDA · Calais
Le monde à l’envers, Cinéma Alhambra, Calais
vendredi 23 octobre 2026 · Cinéma Alhambra · Calais
Informations pratiques
Le monde à l’envers Vendredi 23 octobre, 15h00 Cinéma Alhambra Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T15:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T15:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00
Cinéma Alhambra Alhambra 2 Rue Jean Jaurès, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://cinema-alhambra.org
ciné-concert de Cyrille Aufaure
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