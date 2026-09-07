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Le monde à l’envers, Cinéma Arcs en ciel, Hazebrouck

mercredi 21 octobre 2026 · Cinéma Arcs en ciel · Hazebrouck

Le monde à l’envers, Cinéma Arcs en ciel, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Cinéma Arcs en ciel
Adresse
4 place du Général de Gaulle, 59190 Hazebrouck
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord

Le monde à l’envers Mercredi 21 octobre, 10h30 Cinéma Arcs en ciel Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T12:30:00+02:00

Cinéma Arcs en ciel 4 place du Général de Gaulle, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France https://arcsenciel-cine.fr/
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