AGENDA · Villeneuve-d'Ascq
Le monde à l’envers, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq
vendredi 23 octobre 2026 · Cinéma Le Méliès · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Le monde à l’envers Vendredi 23 octobre, 10h00 Cinéma Le Méliès Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T10:00:00+02:00 – 2026-10-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T10:00:00+02:00 – 2026-10-23T12:00:00+02:00
Cinéma Le Méliès 11 Rue Traversière, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France https://www.lemelies.fr/
ciné-concert de Cyrille Aufaure
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