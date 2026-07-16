AGENDA · Pélussin
Le Monde à l’envers, CinéPilat, Pélussin
vendredi 28 août 2026 · CinéPilat · Pélussin
Informations pratiques
Le Monde à l’envers Vendredi 28 août, 10h30 CinéPilat Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T11:15:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T11:15:00+02:00
Séance suivie d’un atelier manuel. Dès 3 ans.
CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=D600L »}]
Atelier – Un souriceau qui vit la tête à l’envers, un tout petit poisson explorateur et des enfants à l’imagination débordante: ces personnages nous invitent à nous mettre à la place de celles et c…
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