Le Monde à l’envers, CinéPilat, Pélussin

Informations pratiques

Le Monde à l’envers Vendredi 28 août, 10h30 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T11:15:00+02:00

Fin : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T11:15:00+02:00

Séance suivie d’un atelier manuel. Dès 3 ans.

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=D600L »}]

Atelier – Un souriceau qui vit la tête à l’envers, un tout petit poisson explorateur et des enfants à l’imagination débordante: ces personnages nous invitent à nous mettre à la place de celles et c…