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Un petit air de famille, CinéPilat, Pélussin

mercredi 26 août 2026 · CinéPilat · Pélussin

Un petit air de famille, CinéPilat, Pélussin

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
CinéPilat
Adresse
9, Rue des Trois Sapins, Pélussin
Ville
42410 Pélussin
Département
Loire

Un petit air de famille Mercredi 26 août, 10h30 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:13:00+02:00
Fin : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:13:00+02:00

Après la séance : apéro-sirop! Dès 3 ans.

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=HXN2Y »}]
Apéro-sirop – La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq…

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