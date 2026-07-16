Un petit air de famille, CinéPilat, Pélussin

Informations pratiques

Un petit air de famille Mercredi 26 août, 10h30 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:13:00+02:00

Fin : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:13:00+02:00

Après la séance : apéro-sirop! Dès 3 ans.

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=HXN2Y »}]

Apéro-sirop – La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq…