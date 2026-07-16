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Playtime, CinéPilat, Pélussin

jeudi 27 août 2026 · CinéPilat · Pélussin

Playtime, CinéPilat, Pélussin

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
CinéPilat
Adresse
9, Rue des Trois Sapins, Pélussin
Ville
42410 Pélussin
Département
Loire

Playtime Jeudi 27 août, 19h30 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:36:00+02:00
Fin : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:36:00+02:00

CinéCollection. Séance présentée et suivie d’un buffet partagé: chacun apporte quelque chose et on partage!

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=EX59H »}]
Cinécollection – Comme de nombreux autres Parisiens, Monsieur Hulot a du mal à s’adapter à la modernité de la capitale, à y trouver sa place et à entretenir des rapports humains.

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