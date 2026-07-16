Playtime, CinéPilat, Pélussin
jeudi 27 août 2026 · CinéPilat · Pélussin
Informations pratiques
Playtime Jeudi 27 août, 19h30 CinéPilat Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:36:00+02:00
Fin : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:36:00+02:00
CinéCollection. Séance présentée et suivie d’un buffet partagé: chacun apporte quelque chose et on partage!
CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=EX59H »}]
Cinécollection – Comme de nombreux autres Parisiens, Monsieur Hulot a du mal à s’adapter à la modernité de la capitale, à y trouver sa place et à entretenir des rapports humains.
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