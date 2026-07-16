Playtime, CinéPilat, Pélussin

Informations pratiques

Playtime Jeudi 27 août, 19h30 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:36:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:36:00+02:00

CinéCollection. Séance présentée et suivie d’un buffet partagé: chacun apporte quelque chose et on partage!

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=EX59H »}]

Cinécollection – Comme de nombreux autres Parisiens, Monsieur Hulot a du mal à s’adapter à la modernité de la capitale, à y trouver sa place et à entretenir des rapports humains.