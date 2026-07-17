Les Esprits Libres, CinéPilat, Pélussin
samedi 22 août 2026 · CinéPilat · Pélussin
Informations pratiques
Les Esprits Libres Samedi 22 août, 15h00 CinéPilat Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T15:00:00+02:00 – 2026-08-22T16:34:00+02:00
Fin : 2026-08-22T15:00:00+02:00 – 2026-08-22T16:34:00+02:00
Séance suivie d’un échange avec Christiane Goirand de France Alzheimer Loire Antenne du Pilat. Programmation en partenariat avec le festival de théâtre Les Bravos de la Nuit.
CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=L9Q75 »}]
Les bravos de la nuit – LES ESPRITS LIBRES, c’est l’histoire d’une folle aventure où patients atteints de la maladie d’Alzheimer et soignants se rejoignent pour vivre une expérience thérapeutique u…
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