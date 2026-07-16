UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pélussin

Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point, CinéPilat, Pélussin

lundi 24 août 2026 · CinéPilat · Pélussin

Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point, CinéPilat, Pélussin

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Lieu
CinéPilat
Adresse
9, Rue des Trois Sapins, Pélussin
Ville
42410 Pélussin
Département
Loire

Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point Lundi 24 août, 17h00 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T17:00:00+02:00 – 2026-08-24T17:43:00+02:00
Fin : 2026-08-24T17:00:00+02:00 – 2026-08-24T17:43:00+02:00

Dès 3 ans.

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=3USG8 »}]
Dès 3 ans. – Gros-pois a toujours ses pois, Petit-point a toujours ses points…et ils sont toujours très heureux comme ça ! C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons nos deux lapins si drôles …

À voir aussi à Pélussin (Loire)