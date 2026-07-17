Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point, CinéPilat, Pélussin

Informations pratiques

Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point Vendredi 21 août, 10h30 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T10:30:00+02:00 – 2026-08-21T11:13:00+02:00

Fin : 2026-08-21T10:30:00+02:00 – 2026-08-21T11:13:00+02:00

Atelier manuel après la séance. Dès 3 ans.

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=3USG8 »}]

Atelier – Gros-pois a toujours ses pois, Petit-point a toujours ses points…et ils sont toujours très heureux comme ça ! C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons nos deux lapins si drôles et …