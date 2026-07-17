Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point, CinéPilat, Pélussin
vendredi 21 août 2026 · CinéPilat · Pélussin
Informations pratiques
Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point Vendredi 21 août, 10h30 CinéPilat Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T10:30:00+02:00 – 2026-08-21T11:13:00+02:00
Fin : 2026-08-21T10:30:00+02:00 – 2026-08-21T11:13:00+02:00
Atelier manuel après la séance. Dès 3 ans.
CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=3USG8 »}]
Atelier – Gros-pois a toujours ses pois, Petit-point a toujours ses points…et ils sont toujours très heureux comme ça ! C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons nos deux lapins si drôles et …
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