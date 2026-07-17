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Rita et Crocodile, CinéPilat, Pélussin

mercredi 19 août 2026 · CinéPilat · Pélussin

Rita et Crocodile, CinéPilat, Pélussin

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
CinéPilat
Adresse
9, Rue des Trois Sapins, Pélussin
Ville
42410 Pélussin
Département
Loire

Rita et Crocodile Mercredi 19 août, 10h30 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:10:00+02:00
Fin : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:10:00+02:00

Après la séance : apéro-sirop! Dès 3 ans.

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=E13VX »}]
Apéro-sirop – Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tou…

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