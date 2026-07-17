AGENDA · Pélussin
Rita et Crocodile, CinéPilat, Pélussin
mercredi 19 août 2026 · CinéPilat · Pélussin
Informations pratiques
Rita et Crocodile Mercredi 19 août, 10h30 CinéPilat Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:10:00+02:00
Fin : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:10:00+02:00
Après la séance : apéro-sirop! Dès 3 ans.
CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=E13VX »}]
Apéro-sirop – Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tou…
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