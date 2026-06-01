Le monde animalier au musée-hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft., Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, Reims

Le monde animalier au musée-hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft. Samedi 6 juin, 15h00 Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Marne

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Entre les grandes et les petites bêtes évoquées à travers la collection Krafft et les ornements des façades extérieures, tout un petit monde insoupçonné s’offre au regard grâce à cette visite guidée.

Par Véronique Palot-Maillart, guide-conférencière.

Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft 36 place du Forum, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 33326356195 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 35 36 00 »}] Voyageur et protecteur du patrimoine rémois, Hugues Krafft (1853-1935) réalise un tour du monde avant de faire l’acquisition, en 1910, de l’hôtel Le Vergeur. Il souhaite sauver le remarquable plafond en bois peint du xiiie siècle de la salle gothique d’un départ aux États-Unis. Malheureusement, ce plafond est détruit durant les bombardements de la Première Guerre mondiale. Par la suite, Krafft consacre tous ses biens, y compris les dommages de guerre de ses différentes propriétés, pour restaurer l’hôtel Le Vergeur. Il vend également, en 1925, une grande partie de ses collections extrême-orientales. En 1930, il affecte le rez-de-chaussée à la Société des Amis du Vieux Reims (SAVR) et à ses collections, et réserve les étages pour ses appartements. Le musée Le Vergeur est inauguré en 1932. Krafft décède le 10 mai 1935 dans cette maison et lègue le lieu à la SAVR, de même que l’ensemble de ses collections personnelles. En bus – lignes 1, 3, 5, 8, 30, 40 – arrêt Royale En tram – lignes A et B – arrêt Langlet En Citybus – arrêt Forum

Entre les grandes et les petites bêtes évoquées à travers la collection Krafft et les ornements des façades extérieures, tout un petit monde insoupçonné s’offre au regard grâce à cette visite guidée.…

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