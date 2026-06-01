Orchestre symphonique national d’Ukraine L’Ukraine en escale à Reims | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims mercredi 24 juin 2026.

Reims

Orchestre symphonique national d’Ukraine L’Ukraine en escale à Reims | Les Flâneries Musicales

Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims Marne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Tout public

Mozart et Beethoven se répondent grâce limpide du Concerto n°21, énergie dansante de la Septième. Une soirée marquée par la lumière et la résilience de l’orchestre. .

Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Orchestre symphonique national d’Ukraine L’Ukraine en escale à Reims | Les Flâneries Musicales

L’événement Orchestre symphonique national d’Ukraine L’Ukraine en escale à Reims | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès