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Orchestre symphonique national d’Ukraine L’Ukraine en escale à Reims | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims

Orchestre symphonique national d’Ukraine L’Ukraine en escale à Reims | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Rue Saint-Julien

Adresse : Basilique Saint-Remi

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 40 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

Orchestre symphonique national d’Ukraine L’Ukraine en escale à Reims | Les Flâneries Musicales

Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims Marne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Tout public
Mozart et Beethoven se répondent grâce limpide du Concerto n°21, énergie dansante de la Septième. Une soirée marquée par la lumière et la résilience de l’orchestre.   .

Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Orchestre symphonique national d’Ukraine L’Ukraine en escale à Reims | Les Flâneries Musicales

L’événement Orchestre symphonique national d’Ukraine L’Ukraine en escale à Reims | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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