Orchestre symphonique national d’Ukraine L’Ukraine en escale à Reims | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims
Orchestre symphonique national d’Ukraine L’Ukraine en escale à Reims | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims mercredi 24 juin 2026.
Reims
Orchestre symphonique national d’Ukraine L’Ukraine en escale à Reims | Les Flâneries Musicales
Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims Marne
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Tout public
Mozart et Beethoven se répondent grâce limpide du Concerto n°21, énergie dansante de la Septième. Une soirée marquée par la lumière et la résilience de l’orchestre. .
Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Orchestre symphonique national d’Ukraine L’Ukraine en escale à Reims | Les Flâneries Musicales
L’événement Orchestre symphonique national d’Ukraine L’Ukraine en escale à Reims | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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