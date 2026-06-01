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Natacha Kudritskaya, piano | Les Flâneries Musicales Chapelle Saint-Joseph Reims

Natacha Kudritskaya, piano | Les Flâneries Musicales Chapelle Saint-Joseph Reims jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Chapelle Saint-Joseph

Adresse : 177 Rue des Capucins

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

Natacha Kudritskaya, piano | Les Flâneries Musicales

Chapelle Saint-Joseph 177 Rue des Capucins Reims Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Tout public
Natacha Kudritskaya propose un récital où les époques dialoguent avec poésie. Des miniatures pleines de caractère de Couperin à la méditation suspendue de Silverstrov, jusqu’à l’ultime sonate de Beethoven, ce programme explore toute la richesse expressive du piano, entre grâce baroque, mystère contemporain et profondeur spirituelle.   .

Chapelle Saint-Joseph 177 Rue des Capucins Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Natacha Kudritskaya, piano | Les Flâneries Musicales

L’événement Natacha Kudritskaya, piano | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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