LE MONDE DE LA DUNE Le Barcarès
LE MONDE DE LA DUNE Le Barcarès vendredi 7 août 2026.
Le Barcarès
LE MONDE DE LA DUNE
Avenue des Dosses Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-07 11:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Sortie nature Le monde de la dune au Parc des Dosses, entre étang et Méditerranée, guidée par LabelBleu. Découverte de la formation des dunes, de leur évolution et de la biodiversité qui leur est liée. Une sortie ludique et immersive pour comprendre et préserver ce milieu naturel fragile.
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Avenue des Dosses Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 73 11 52 53 maisondeletang@mairie-leucate.fr
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English :
Nature outing The world of the dune at Parc des Dosses, between the pond and the Mediterranean, guided by LabelBleu. Discover how dunes are formed, how they evolve and the biodiversity associated with them. A fun, immersive outing to understand and preserve this fragile natural environment.
L’événement LE MONDE DE LA DUNE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-05-25 par OT DE PORT BARCARES
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