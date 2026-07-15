Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Le Monde Des Dinosaures

Parking Bel Air Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le Monde des Dinosaures arrive à FONTENAY-LE-COMTE !

Le Monde des Dinosaures arrive à FONTENAY-LE-COMTE !

Une immersion préhistorique GRANDEUR NATURE sur plus de 3 000 m² d’exposition vous attend sur le Parking Bel Air !

Les 15 et 16 août 2026, plongez au cœur du Jurassique pour une expérience familiale unique avec des dinosaures plus vrais que nature et des spectacles impressionnants !

Au programme

Une exposition immersive sur plus de 3 000 m²

Des spectacles captivants à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

‍ ‍ ‍ Une activité originale et ludique pour toute la famille

Des photos incroyables, des souvenirs inoubliables et des frissons garantis !

Entrée 15 € par personne Gratuit pour les moins de 3 ans

Billetterie uniquement sur place Paiement CB ou espèces

Infos complètes sur www.lemondedesdinosaures.fr .

Parking Bel Air Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

The World of Dinosaurs is coming to %E0 FONTENAY-LE-COMTE!

L’événement Le Monde Des Dinosaures Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin