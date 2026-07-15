Le Monde Des Dinosaures Fontenay-le-Comte
samedi 15 août 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Le Monde Des Dinosaures
Parking Bel Air Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le Monde des Dinosaures arrive à FONTENAY-LE-COMTE !
Le Monde des Dinosaures arrive à FONTENAY-LE-COMTE !
Une immersion préhistorique GRANDEUR NATURE sur plus de 3 000 m² d’exposition vous attend sur le Parking Bel Air !
Les 15 et 16 août 2026, plongez au cœur du Jurassique pour une expérience familiale unique avec des dinosaures plus vrais que nature et des spectacles impressionnants !
Au programme
Une exposition immersive sur plus de 3 000 m²
Des spectacles captivants à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Une activité originale et ludique pour toute la famille
Des photos incroyables, des souvenirs inoubliables et des frissons garantis !
Entrée 15 € par personne Gratuit pour les moins de 3 ans
Billetterie uniquement sur place Paiement CB ou espèces
Infos complètes sur www.lemondedesdinosaures.fr .
Parking Bel Air Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire
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English :
The World of Dinosaurs is coming to %E0 FONTENAY-LE-COMTE!
L’événement Le Monde Des Dinosaures Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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