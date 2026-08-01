Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Projection en plein air du célèbre film “Alerte au Sud” de Jean Devaivre

1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Terre-Neuve fait son Cinéma

La semaine s’achèvera à 21 h 30 avec la projection en plein air du film Alerte au Sud , réalisé par Jean Devaivre.

Sous les étoiles, au pied du château, le public profitera une dernière fois d’une soirée mêlant patrimoine, cinéma et

convivialité autour de la projection, de restauration légère et de rafraîchissements. .

1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 54 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%AB Newfoundland Takes the Spotlight %BB %E2%80%A6

L’événement Projection en plein air du célèbre film “Alerte au Sud” de Jean Devaivre Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin