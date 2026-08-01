Projection en plein air du célèbre film “Alerte au Sud” de Jean Devaivre Fontenay-le-Comte
samedi 15 août 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Projection en plein air du célèbre film “Alerte au Sud” de Jean Devaivre
1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Terre-Neuve fait son Cinéma
La semaine s’achèvera à 21 h 30 avec la projection en plein air du film Alerte au Sud , réalisé par Jean Devaivre.
Sous les étoiles, au pied du château, le public profitera une dernière fois d’une soirée mêlant patrimoine, cinéma et
convivialité autour de la projection, de restauration légère et de rafraîchissements. .
1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 54 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com
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L’événement Projection en plein air du célèbre film “Alerte au Sud” de Jean Devaivre Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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