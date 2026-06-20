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Ciné-concert d’orgue Raphaël Oliver Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte

Ciné-concert d’orgue Raphaël Oliver Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte samedi 8 août 2026.

Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
38 Rue Gaston Guillemet
Ville
85200 Fontenay-le-Comte
Département
Vendée
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
5 5 5

Fontenay-le-Comte

Ciné-concert d’orgue Raphaël Oliver

Église Notre-Dame 38 Rue Gaston Guillemet Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08 20:10:00

Date(s) :
2026-08-08

Concert organisé dans le cadre du festival d’orgue de Fontenay-le-Comte
SAMEDI 8 AOÛT 18H30

Lieu église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte
Durée 1h40
Public tout public
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert
Placement libre

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Arrêt de la billetterie à l’Office de Tourisme le jour du concert à 17h30
Billetterie sur place possible à l’église 30 minutes avant le concert (sous réserve de places disponibles ; règlement en espèces, chèque et carte bancaire)
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Improvisation à l’orgue par Raphaël Oliver sur la projection du film La passion de Jeanne d’Arc de Theodor Dreyer (1928).   .

Église Notre-Dame 38 Rue Gaston Guillemet Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire   assochamadeflc@gmail.com

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English :

Concert organized as part of the Fontenay-le-Comte Organ Festival

L’événement Ciné-concert d’orgue Raphaël Oliver Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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