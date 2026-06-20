Ciné-concert d’orgue Raphaël Oliver Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Ciné-concert d’orgue Raphaël Oliver

Église Notre-Dame 38 Rue Gaston Guillemet Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08 20:10:00

Date(s) :

2026-08-08

Concert organisé dans le cadre du festival d’orgue de Fontenay-le-Comte

SAMEDI 8 AOÛT 18H30

Lieu église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte

Durée 1h40

Public tout public

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert

Placement libre

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Arrêt de la billetterie à l’Office de Tourisme le jour du concert à 17h30

Billetterie sur place possible à l’église 30 minutes avant le concert (sous réserve de places disponibles ; règlement en espèces, chèque et carte bancaire)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Improvisation à l’orgue par Raphaël Oliver sur la projection du film La passion de Jeanne d’Arc de Theodor Dreyer (1928). .

Église Notre-Dame 38 Rue Gaston Guillemet Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire assochamadeflc@gmail.com

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English :

Concert organized as part of the Fontenay-le-Comte Organ Festival

L’événement Ciné-concert d’orgue Raphaël Oliver Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin